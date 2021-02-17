Очень вкусный тарт с франжипаном и черникой от Евгения Сушко понравится каждому!

Евгений Сушко – известный львовский шеф-повар, который поделился вкусным рецептом изысканного тарта с франжипаном. Читайте также Жареное мороженое с беконом и пармезаном по рецепту Дмитрия Горовенко Как приготовить тарт с франжипаном Ингредиенты для теста:

– 500 г сливочного масла;

– 500 г сахара;

– 4 яйца;

– 1 кг пшеничной муки;

– 10 г разрыхлителя. Тщательно взбиваем масло до пышной массы, добавляем сахар и продолжаем взбивать. Постепенно вводим яйца и перемешиваем на низких скоростях. Тщательно просейте муку, смешайте с разрыхлителем. Добавьте в несколько этапов в масляную массу. Замесите тесто и заверните в пищевую пленку, оставьте на ночь в холодильнике. Как приготовить франжипаны Ингредиенты:

– 250 г сливочного масла;

– 250 г сахара;

– 250 г миндальной муки;

– 50 г пшеничной муки;

– 200 г черники

– 5 яиц. Масло комнатной температуры взбиваем до пышной массы, постепенно добавляем сахар и снова взбиваем до однородной массы. Выбейте яйца в масляную массу и снова взбейте до однородной консистенции. Просейте миндальную и пшеничную муку, смешайте вместе и в несколько этапов добавьте к массе, сбивая на небольших скоростях. Разогрейте духовку до 180 градусов. Охлажденное тесто раскатайте толщиной до 2-3 мм. С помощью скалки перенесите тесто на круглый противень для выпечки. Выпекайте тесто 10 минут. Добавьте к франжипану чернику и перемешайте. Вылейте франжипан на выпеченную основу для тарта и выпекайте в духовке еще 30 минут. Готовый десерт задекорируйте свежими ягодами и подавайте к столу. Приятного аппетита!