Вкусный тарт с франжипаном и ягодами по рецепту шеф-повара Евгения Сушко
Очень вкусный тарт с франжипаном и черникой от Евгения Сушко понравится каждому!
Источник:инстаграм Евгения Сушко
Евгений Сушко – известный львовский шеф-повар, который поделился вкусным рецептом изысканного тарта с франжипаном.
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Как приготовить тарт с франжипаном
- Тщательно взбиваем масло до пышной массы, добавляем сахар и продолжаем взбивать.
- Постепенно вводим яйца и перемешиваем на низких скоростях.
- Тщательно просейте муку, смешайте с разрыхлителем. Добавьте в несколько этапов в масляную массу.
- Замесите тесто и заверните в пищевую пленку, оставьте на ночь в холодильнике.
Как приготовить франжипаны
- Масло комнатной температуры взбиваем до пышной массы, постепенно добавляем сахар и снова взбиваем до однородной массы.
- Выбейте яйца в масляную массу и снова взбейте до однородной консистенции.
- Просейте миндальную и пшеничную муку, смешайте вместе и в несколько этапов добавьте к массе, сбивая на небольших скоростях.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Охлажденное тесто раскатайте толщиной до 2-3 мм. С помощью скалки перенесите тесто на круглый противень для выпечки. Выпекайте тесто 10 минут.
- Добавьте к франжипану чернику и перемешайте. Вылейте франжипан на выпеченную основу для тарта и выпекайте в духовке еще 30 минут.
- Готовый десерт задекорируйте свежими ягодами и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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