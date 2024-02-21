Ресторанный салат с курицей за 15 минут: вы полюбите этот рецепт

21 февраля 2024, 06:53
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Источник:

newsyou

Над блюдами ресторанного уровня не всегда нужно работать целыми часами. На некоторые из них, особенно на салаты, нужно не так много времени и усилий, а результат - впечатляющий.

Когда долго готовиться к приходу гостей времени нет, всегда лучше обратиться к советам опытных кулинаров. Они умеют творить магию за считанные минуты, и этот салат вам точно покажется чудом.

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Быстрый рецепт ресторанного салата

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 яйцо;
– 1 куриное филе;
– 1 лук;
– половинка огурца;
– 2 столовые ложки кукурузы;
– 1 столовая ложка майонеза;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Варим яйцо варим яйцо. Тем временем нарезаем куриное филе и жарим на сливочном масле до готовности.
  2. Яйцо нарезаем кубиками, смешиваем с курицей.
  3. Лук нарезаем тонкими кольцами, а огурец – брусочками. Смешиваем все ингредиенты вместе с кукурузой.
  4. Заправляем блюдо майонезом, сметаной или другим любимым соусом, солим и перчим.
  5. Подаем порционно или в тарелке.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська