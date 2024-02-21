Когда долго готовиться к приходу гостей времени нет, всегда лучше обратиться к советам опытных кулинаров. Они умеют творить магию за считанные минуты, и этот салат вам точно покажется чудом.

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Быстрый рецепт ресторанного салата

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Варим яйцо варим яйцо. Тем временем нарезаем куриное филе и жарим на сливочном масле до готовности.
  2. Яйцо нарезаем кубиками, смешиваем с курицей.
  3. Лук нарезаем тонкими кольцами, а огурец – брусочками. Смешиваем все ингредиенты вместе с кукурузой.
  4. Заправляем блюдо майонезом, сметаной или другим любимым соусом, солим и перчим.
  5. Подаем порционно или в тарелке.

Приятного аппетита!