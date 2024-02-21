Коли довго готуватися до приходу гостей часу немає, завжди краще звернутися до порад досвідчених кулінарів. Вони вміють творити магію за лічені хвилини, і цей салат вам точно здасться чудом.
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Швидкий рецепт ресторанного салату
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Варимо яйце. Тим часом нарізаємо куряче філе та смажимо на вершковому маслі до готовності.
- Яйце нарізаємо кубиками, змішуємо з куркою.
- Цибулю нарізаємо тоненькими кільцями, а огірок – брусочками. Змішуємо усі інгредієнти разом з кукурудзою.
- Заправляємо страву майонезом, сметаною чи іншим улюбленим соусом, солимо та перчимо.
- Подаємо порційно або в тарілці.
Смачного!