Коли довго готуватися до приходу гостей часу немає, завжди краще звернутися до порад досвідчених кулінарів. Вони вміють творити магію за лічені хвилини, і цей салат вам точно здасться чудом.

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Швидкий рецепт ресторанного салату

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Варимо яйце. Тим часом нарізаємо куряче філе та смажимо на вершковому маслі до готовності.
  2. Яйце нарізаємо кубиками, змішуємо з куркою.
  3. Цибулю нарізаємо тоненькими кільцями, а огірок – брусочками. Змішуємо усі інгредієнти разом з кукурудзою.
  4. Заправляємо страву майонезом, сметаною чи іншим улюбленим соусом, солимо та перчимо.
  5. Подаємо порційно або в тарілці.

Смачного!