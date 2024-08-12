Вкусный перекус за 5 минут: Эктор показал рецепт гениального и сытного блюда на сковороде

12 августа 2024, 18:45
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Автор: Ольга Котив

Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Идеальный завтрак или перекус можно приготовить всего за 5 минут. Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как это сделать.

Главными ингредиентами будут яйца и лаваш. Начинку можете выбирать на свой вкус.

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Завтрак из лаваша за 5 минут

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– лаваш;
– 50 граммов твердого сыра;
– 75 граммов тунца или мяса;
– 1 помидор.

Смотрите, как приготовить завтрак или перекус за 5 минут: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте и вылейте на разогретую сковороду.
  2. Сверху положите лаваш, поджарьте несколько минут и переверните на другую сторону.
  3. Выложите тертый сыр, тунец или мясо, нарезанный помидор и снова сыр.
  4. Сложите вдвое и поджарьте до золотистой и хрустящей корочки.
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