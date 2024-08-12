Вкусный перекус за 5 минут: Эктор показал рецепт гениального и сытного блюда на сковороде
12 августа 2024, 18:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Идеальный завтрак или перекус можно приготовить всего за 5 минут. Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как это сделать.
Главными ингредиентами будут яйца и лаваш. Начинку можете выбирать на свой вкус.
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Завтрак из лаваша за 5 минут
- Время: 5 минут
- Порций: 1
– 2 яйца;
– лаваш;
– 50 граммов твердого сыра;
– 75 граммов тунца или мяса;
– 1 помидор.
Смотрите, как приготовить завтрак или перекус за 5 минут: видео
Приготовление:
- Яйца взбейте и вылейте на разогретую сковороду.
- Сверху положите лаваш, поджарьте несколько минут и переверните на другую сторону.
- Выложите тертый сыр, тунец или мясо, нарезанный помидор и снова сыр.
- Сложите вдвое и поджарьте до золотистой и хрустящей корочки.