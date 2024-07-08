Такой салат готовится очень быстро. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.
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Салат из кабачков на зиму
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Кабачки помойте и отрежьте все лишнее. Нарежьте кубиками размером примерно 2 на 2 сантиметра и выложите их в толстостенную кастрюлю.
- Добавьте соль, перец, сахар, масло, кетчуп и тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь, накройте крышкой и доведите до кипения.
- Готовьте кабачки на небольшом огне, периодически помешивая, 30 минут. Затем добавьте пропущенный через пресс чеснок, уксус, перемешайте и готовьте еще 15 минут.
- Разложите салат в пол-литровые банки и прикройте крышками. В большую кастрюлю на дно положите полотенце, поставьте банки и налейте горячую воду немного выше, чем до середины банок.
- Кипятите 10 минут, после чего достаньте банки из кастрюли и плотно закрутите крышки. Оставьте банки до полного остывания.