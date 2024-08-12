Головними інгредієнтами будуть яйця та лаваш. Начинку можете обирати на свій смак.

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Сніданок з лаваша за 5 хвилин

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Дивіться, як приготувати сніданок чи перекус за 5 хвилин: відео

Приготування:

  1. Яйця збийте і вилийте на розігріту пательню.
  2. Зверху покладіть лаваш, підсмажте кілька хвилин і переверніть на інший бік.
  3. Викладіть тертий сир, тунець або м'ясо, нарізаний помідор і знову сир.
  4. Складіть вдвоє і підсмажте до золотистої та хрусткої скоринки.