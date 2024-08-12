Головними інгредієнтами будуть яйця та лаваш. Начинку можете обирати на свій смак.
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Сніданок з лаваша за 5 хвилин
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
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Приготування:
- Яйця збийте і вилийте на розігріту пательню.
- Зверху покладіть лаваш, підсмажте кілька хвилин і переверніть на інший бік.
- Викладіть тертий сир, тунець або м'ясо, нарізаний помідор і знову сир.
- Складіть вдвоє і підсмажте до золотистої та хрусткої скоринки.