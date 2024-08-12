Главными ингредиентами будут яйца и лаваш. Начинку можете выбирать на свой вкус.

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Завтрак из лаваша за 5 минут

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Смотрите, как приготовить завтрак или перекус за 5 минут: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте и вылейте на разогретую сковороду.
  2. Сверху положите лаваш, поджарьте несколько минут и переверните на другую сторону.
  3. Выложите тертый сыр, тунец или мясо, нарезанный помидор и снова сыр.
  4. Сложите вдвое и поджарьте до золотистой и хрустящей корочки.