Укроп и чеснок придают дзадзики невероятный аромат. Между тем огурец сделает его очень нежным.

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Дзадзики – традиционный рецепт

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить дзадзики: видео

Приготовление:

  1. Огурец натрите на крупной терке и выжмите из него лишнюю жидкость.
  2. Добавьте греческий йогурт и натрите на мелкой терке чеснок.
  3. К соусу добавьте масло, соль, перец и лимонный сок.
  4. По желанию добавьте измельченный укроп и мяту. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.