Укроп и чеснок придают дзадзики невероятный аромат. Между тем огурец сделает его очень нежным.
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Дзадзики – традиционный рецепт
- Время: 10 минут
- Порций: 6
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Приготовление:
- Огурец натрите на крупной терке и выжмите из него лишнюю жидкость.
- Добавьте греческий йогурт и натрите на мелкой терке чеснок.
- К соусу добавьте масло, соль, перец и лимонный сок.
- По желанию добавьте измельченный укроп и мяту. Хорошо перемешайте и подавайте на стол.