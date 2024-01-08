Зокрема, радимо спробувати приготувати цей салат. Його цікава заправка вас приємно вразить.
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Салат з буряка
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Буряк попередньо запечіть. Ретельно вимийте, загорніть у фольгу та помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину 20 хвилин. Дайте охолонути та почистьте.
- Яблуко почистьте, наріжте соломкою, побризкайте соком лимона та перемішайте.
- Змішайте мед, французьку гірчицю, часник, пропущений через прес, оливкову олію.
- Буряк натріть на терку та відправте до яблук, додайте відварену квасолю, корейську моркву та насіння соняшника.
- Посоліть, поперчіть, заправте приготовленою заправкою та ретельно перемішайте.