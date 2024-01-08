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Салат з буряка

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Буряк попередньо запечіть. Ретельно вимийте, загорніть у фольгу та помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину 20 хвилин. Дайте охолонути та почистьте.
  2. Яблуко почистьте, наріжте соломкою, побризкайте соком лимона та перемішайте.
  3. Змішайте мед, французьку гірчицю, часник, пропущений через прес, оливкову олію.
  4. Буряк натріть на терку та відправте до яблук, додайте відварену квасолю, корейську моркву та насіння соняшника.
  5. Посоліть, поперчіть, заправте приготовленою заправкою та ретельно перемішайте.