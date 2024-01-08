Лучше, чем Шуба и винегрет: приготовьте очень простой и вкусный салат из свеклы
8 января 2024, 14:40Читати новину українською
Источник:Shuba
Свекла является любимым овощем для многих украинцев. Поэтому неудивительно, что с ней есть множество вкусных блюд.
В частности, рекомендуем попробовать приготовить этот салат. Его интересная заправка вас приятно поразит.
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Салат из свеклы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 запеченные свеклы;
– 1 яблоко;
– 250 граммов отварной фасоли;
– 200 граммов моркови по-корейски;
– 20 граммов семян подсолнечника;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Для заправки:
– 1 чайная ложка меда;
– 2 чайные ложки французской горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу предварительно запеките. Тщательно вымойте, заверните в фольгу и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час 20 минут. Дайте остыть и почистьте.
- Яблоко почистьте, нарежьте соломкой, побрызгайте лимонным соком и перемешайте.
- Смешайте мед, французскую горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло.
- Свеклу натрите на терку и отправьте к яблокам, добавьте отварную фасоль, корейскую морковь и семена подсолнечника.
- Посолите, поперчите, приправьте приготовленной заправкой и тщательно перемешайте.