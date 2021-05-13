Чахохбили – традиционное блюдо грузинской кухни. Название происходит от слова, что в переводе означает – фазан, потому что в древности готовили из этой птицы. В наше время заменяют на мясо курицы, обжаривают и тушат в томатном соусе. В рагу добавляют свежие помидоры или томатную пасту, специи, пряности, чеснок, лук, острый или сладкий перец и петрушку.

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Рецепт чахохбили

  1. Куриное филе тщательно помойте, обсушите, нарежьте ломтиками, выложите в кастрюлю, добавьте соль, тушите в течение 15-20 минут.
  2. Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом.
  3. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте маленькими кубиками.
  4. На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук с чесноком, добавьте томаты, тушите в течение 5-7 минут, добавьте к мясу.
  5. Острый перец, помойте, очистите, измельчите ножом.
  6. Петрушку помойте, измельчите ножом.
  7. В мясо выложите лук с чесноком и томатами, острый перец, добавьте немного воды, тушите еще 3-5 минут.
  8. Снимите с огня, добавьте петрушку, перемешайте, выложите на тарелку. Приятного аппетита!