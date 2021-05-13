Чахохбили – традиционное блюдо грузинской кухни. Название происходит от слова, что в переводе означает – фазан, потому что в древности готовили из этой птицы. В наше время заменяют на мясо курицы, обжаривают и тушат в томатном соусе. В рагу добавляют свежие помидоры или томатную пасту, специи, пряности, чеснок, лук, острый или сладкий перец и петрушку.

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Рецепт чахохбили

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 2 луковицы;

– 3-4 томата;

– петрушка;

– 2-3 зубчика чеснока;

– 1 острый перец;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– соль.