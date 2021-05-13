Чахохбили – традиционное блюдо грузинской кухни. Название происходит от слова, что в переводе означает – фазан, потому что в древности готовили из этой птицы. В наше время заменяют на мясо курицы, обжаривают и тушат в томатном соусе. В рагу добавляют свежие помидоры или томатную пасту, специи, пряности, чеснок, лук, острый или сладкий перец и петрушку.
Читайте также Мусака с курицей и баклажанами: домашний рецепт
Рецепт чахохбили
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите, нарежьте ломтиками, выложите в кастрюлю, добавьте соль, тушите в течение 15-20 минут.
- Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом.
- Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте маленькими кубиками.
- На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук с чесноком, добавьте томаты, тушите в течение 5-7 минут, добавьте к мясу.
- Острый перец, помойте, очистите, измельчите ножом.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- В мясо выложите лук с чесноком и томатами, острый перец, добавьте немного воды, тушите еще 3-5 минут.
- Снимите с огня, добавьте петрушку, перемешайте, выложите на тарелку. Приятного аппетита!