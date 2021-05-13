Чахохбілі – традиційна страва грузинської кухні. Назва походить від слова, що у переклады означає – фазан, бо у давнину її готували з цієї птиці. У наш час замінюють на курятину, обсмажують та тушкують у томатному соусі. У рагу додають свіжі томати або томатну пасту, спеції, прянощі, часник, цибулю, гострий або солодкий перець та петрушку.

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Рецепт чахохбілі

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 2 цибулі;

– 3-4 томати;

– петрушка;

– 2-3 зубчики часнику;

– 1 гострий перець;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– сіль.