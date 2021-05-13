Чахохбілі – традиційна страва грузинської кухні. Назва походить від слова, що у переклады означає – фазан, бо у давнину її готували з цієї птиці. У наш час замінюють на курятину, обсмажують та тушкують у томатному соусі. У рагу додають свіжі томати або томатну пасту, спеції, прянощі, часник, цибулю, гострий або солодкий перець та петрушку.
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Рецепт чахохбілі
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть, наріжте скибочками, викладіть у каструлю, додайте сіль, тушкуйте протягом 15-20 хвилин.
- Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем.
- Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте маленькими кубиками.
- На пательні з вершковим маслом обсмажте цибулю з часником, додайте томати, тушкуйте протягом 5-7 хвилин, додайте до м'яса.
- Гострий перець, помийте, почистіть, подрібніть ножем.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- У м'ясо викладіть цибулю з часником і томатами, гострий перець, додайте трохи води, тушкуйте ще 3-5 хвилин.
- Зніміть з вогню, додайте петрушку, перемішайте, викладіть на тарілку. Смачного!