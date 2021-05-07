Мусака – традиционное блюдо из баклажанов и соусом бешамель на Балканах и Ближнем Востоке. Также добавляют кабачки, картофель или грибы. В Греции готовят с мясом и томатами.
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Мусака с курицей и баклажанами
- Помойте морковь, очистите лук, чеснок, нарежьте кубиками. На сковороде с маслом обжарьте несколько минут. Далее – добавьте куриное филе, томатную пасту, соль, перец, прованские травы, перемешайте, обжарьте в течение 5-10 минут.
- Баклажаны помойте, очистите, нарежьте кольцами.
- Картофель, помойте, очистите, нарежьте кольцами 3 см. На сковороду с маслом выложите баклажаны, картофель, добавьте соль, перец, обжарьте до готовности.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Для приготовления соуса бешамель в кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, влейте молоко, доведите до кипения, добавьте яйцо, соль, перец, мускатный орех, перемешайте до однородной консистенции.
- В форму для запекания выложите слоями картофель, мясо с луком и чесноком, баклажаны, вылейте соус, сверху – тертый сыр.
- Разогрейте духовку до температуры 180-200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте из духовки, разрежьте на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!