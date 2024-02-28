Для того, чтобы приготовить аппетитные чебуреки, следует замесить идеальное тесто. Воспользуйтесь представленным ниже рецептом – и будете готовить это блюдо снова и снова.

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Рецепт сочных чебуреков

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Удивительная вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:

тесто:

– 4 стакана муки;

– 320 миллилитров воды;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки масла;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки спирта или водки;

начинка:

– 500 грамм фарш из лопатки или шеи;

– 2 большие луковицы;

– 2/3 стакана кефира;

– соль и перец по вкусу;

– 1 чайная ложка майорана;

– пучок кориандра;

– масло для жарки.

Приготовление:

Для приготовления теста воду посолите, разогрейте с маслом, добавьте пол стакана муки и перемешайте, чтобы не было комков. Слегка остудите. Добавьте яйцо, спирт и, подсыпьте муку, оставшуюся, замесите мягкое эластичное тесто. Сформируйте шар и поставьте в холодильник минимум на час. Лук очень мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Измельчите кориандр. Добавьте к мясу кефир, лук, зелень, все перемешайте и приправьте по вкусу. Из теста сделайте рулет, разрежьте его на 24 части (размером с мячик для настольного тенниса), каждый кусочек теста раскатайте в круг толщиной примерно 1 – 2 миллиметра. На половину каждого кружочка выложите ровным слоем начинку, тщательно закрепите края и прижмите вилкой. В широкой кастрюле или сковороде разогрейте достаточное количество масла, добавьте чебуреки и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. После обжаривания выложите на некоторое время на бумажное полотенце. Подавайте с чесночным соусом и кетчупом.

Если придут гости: приготовьте особую закуску.