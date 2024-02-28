Для того, чтобы приготовить аппетитные чебуреки, следует замесить идеальное тесто. Воспользуйтесь представленным ниже рецептом – и будете готовить это блюдо снова и снова.
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Рецепт сочных чебуреков
- Время: 1 час
- Порций: 4
Удивительная вкуснятина / Фото unsplash
Приготовление:
- Для приготовления теста воду посолите, разогрейте с маслом, добавьте пол стакана муки и перемешайте, чтобы не было комков. Слегка остудите. Добавьте яйцо, спирт и, подсыпьте муку, оставшуюся, замесите мягкое эластичное тесто.
- Сформируйте шар и поставьте в холодильник минимум на час.
- Лук очень мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Измельчите кориандр.
- Добавьте к мясу кефир, лук, зелень, все перемешайте и приправьте по вкусу.
- Из теста сделайте рулет, разрежьте его на 24 части (размером с мячик для настольного тенниса), каждый кусочек теста раскатайте в круг толщиной примерно 1 – 2 миллиметра.
- На половину каждого кружочка выложите ровным слоем начинку, тщательно закрепите края и прижмите вилкой.
- В широкой кастрюле или сковороде разогрейте достаточное количество масла, добавьте чебуреки и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
- После обжаривания выложите на некоторое время на бумажное полотенце.
- Подавайте с чесночным соусом и кетчупом.