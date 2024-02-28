Для того, щоб приготувати апетитні чебуреки, слід замісити ідеальне тісто. Скористайтеся поданим нижче рецептом – і будете готувати цю страву знову і знову.
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Рецепт соковитих чебуреків
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Дивовижна смакота / Фото unsplash
Приготування:
- Для приготування тіста воду посоліть, розігрійте з маслом, додайте пів склянки борошна і перемішайте, щоб не було грудок. Злегка остудіть. Додайте яйце, спирт і, підсипте борошно, що залишилося, замісіть м’яке еластичне тісто.
- Сформуйте кулю і поставте в холодильник мінімум на годину.
- Цибулю дуже дрібно наріжте або натріть на крупній тертці. Подрібніть коріандр.
- Додайте до м’яса кефір, цибулю, зелень, все перемішайте і приправте до смаку.
- З тіста зробіть рулет, розріжте його на 24 частини (розміром з м’ячик для настільного тенісу), кожен шматочок тіста розкачайте в коло товщиною приблизно 1 – 2 міліметри.
- На половину кожного кружечка викладіть рівним шаром начинку, ретельно закріпіть краї і притисніть виделкою.
- У широкій каструлі або сковороді розігрійте достатню кількість олії, додайте чебуреки і обсмажте з двох сторін до золотистого кольору.
- Після обсмажування викладіть на деякий час на паперовий рушник.
- Подавайте з часниковим соусом і кетчупом.