Для того, щоб приготувати апетитні чебуреки, слід замісити ідеальне тісто. Скористайтеся поданим нижче рецептом – і будете готувати цю страву знову і знову.

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Рецепт соковитих чебуреків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Дивовижна смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:

тісто:

– 4 склянки борошна;

– 320 мілілітрів води;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки масла;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки спирту або горілки;

начинка:

– 500 грамів фарш з лопатки або шиї;

– 2 великі цибулини;

– 2/3 склянки кефіру;

– сіль і перець до смаку;

– 1 чайна ложка майорану;

– пучок коріандру;

– олія для смаження.

Приготування:

Для приготування тіста воду посоліть, розігрійте з маслом, додайте пів склянки борошна і перемішайте, щоб не було грудок. Злегка остудіть. Додайте яйце, спирт і, підсипте борошно, що залишилося, замісіть м’яке еластичне тісто. Сформуйте кулю і поставте в холодильник мінімум на годину. Цибулю дуже дрібно наріжте або натріть на крупній тертці. Подрібніть коріандр. Додайте до м’яса кефір, цибулю, зелень, все перемішайте і приправте до смаку. З тіста зробіть рулет, розріжте його на 24 частини (розміром з м’ячик для настільного тенісу), кожен шматочок тіста розкачайте в коло товщиною приблизно 1 – 2 міліметри. На половину кожного кружечка викладіть рівним шаром начинку, ретельно закріпіть краї і притисніть виделкою. У широкій каструлі або сковороді розігрійте достатню кількість олії, додайте чебуреки і обсмажте з двох сторін до золотистого кольору. Після обсмажування викладіть на деякий час на паперовий рушник. Подавайте з часниковим соусом і кетчупом.

Якщо прийдуть гості: приготуйте особливу закуску.