Котлеты являются одним из основных блюд украинской кухни. Их можно приготовить из свиного, говяжьего, куриного или даже смешанного фарша. Из чего вы бы не готовили котлеты, общим знаменателем всегда будет сочность.

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Этот простой кухонный прием позволит котлетам из фарша всегда получаться сочными. Более того, это придаст им, возможно, неожиданного вкуса.

Почему котлеты получаются сухими

Если котлеты готовятся слишком долго или при слишком высокой температуре, они могут потерять свой вкус. Также не стоит слишком долго замешивать фарш, белки в мясе могут начать сбиваться, что может привести к сухости котлет.

Известное в Украине блюдо / Фото unsplash

Как спасти блюдо

Прежде чем обжарить их до хрустящей и золотистой корочки, нужно понять, почему они теряют сочность. Большое количество тепла – намного больше, чем при запекании в духовке – обжаривает котлету только снаружи.

До того как тепло достигнет центра, котлеты сильнее нагреваются, поэтому теряют больше воды. Для этого можно использовать особый лед, который стоит всегда иметь под рукой в морозилке. Это замороженный бульон.

Овощной и даже мясной бульон можно замораживать и использовать при необходимости. Это очень просто: возьмите формочки для льда, залейте их бульоном вместо воды и поставьте в морозилку.

Когда такой лед класть в котлеты? Придайте котлетам форму и выложите их на сковороду. Поместите кусочки кубика льда в середину каждой. Такой лайфхак поможет не пересушить вкус блюда и придаст ему еще лучший вкус.

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