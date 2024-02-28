Это тесто никогда не порвется: как приготовить чебуреки, которые не наберут масла
28 февраля 2024, 15:09Читати новину українською
Источник:przepisy
Чебуреки – аппетитные изделия из теста, которые имеют мясную начинку. Они такие сытные и сочные, что их точно следует приготовить.
Для того, чтобы приготовить аппетитные чебуреки, следует замесить идеальное тесто. Воспользуйтесь представленным ниже рецептом – и будете готовить это блюдо снова и снова.
Интересно Возможно вы жарили котлеты не правильно: зачем добавлять лед в фарш
Рецепт сочных чебуреков
- Время: 1 час
- Порций: 4
Удивительная вкуснятина / Фото unsplashИнгредиенты:
тесто:
– 4 стакана муки;
– 320 миллилитров воды;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки масла;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки спирта или водки;
начинка:
– 500 грамм фарш из лопатки или шеи;
– 2 большие луковицы;
– 2/3 стакана кефира;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка майорана;
– пучок кориандра;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Для приготовления теста воду посолите, разогрейте с маслом, добавьте пол стакана муки и перемешайте, чтобы не было комков. Слегка остудите. Добавьте яйцо, спирт и, подсыпьте муку, оставшуюся, замесите мягкое эластичное тесто.
- Сформируйте шар и поставьте в холодильник минимум на час.
- Лук очень мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Измельчите кориандр.
- Добавьте к мясу кефир, лук, зелень, все перемешайте и приправьте по вкусу.
- Из теста сделайте рулет, разрежьте его на 24 части (размером с мячик для настольного тенниса), каждый кусочек теста раскатайте в круг толщиной примерно 1 – 2 миллиметра.
- На половину каждого кружочка выложите ровным слоем начинку, тщательно закрепите края и прижмите вилкой.
- В широкой кастрюле или сковороде разогрейте достаточное количество масла, добавьте чебуреки и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
- После обжаривания выложите на некоторое время на бумажное полотенце.
- Подавайте с чесночным соусом и кетчупом.