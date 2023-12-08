Секрет смачних чебуреків полягає, звісно, у хорошому фарші. Головне, щоб він не вийшов сухим.

Для цього потрібно додати до фаршу холодну воду. Коли ви його вимішуватимете, то маєте відчути, що він вологий та водянистий. Проте варто бути обережними, щоб не зробити його зарідким.

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Рецепт ідеальних чебуреків

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 600 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води (50 градусів);

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка оцту;

– 1 столова ложка олії. Що потрібно для начинки:

– 800 грамів яловичого фаршу;

– 1 велика цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка зіри;

– 200 мілілітрів води;

– олія (для смаження);

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Висипте у миску 600 грамів борошна, додайте 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку оцту, 1 столову ложку олії та 250 мілілітрів теплої води. Добре перемішайте та замісіть пластичне тісто. Обгорніть його харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 30 хвилин. Тим часом пропустіть яловичину через м'ясорубку та зробіть фарш. У вас має вийти 800 грамів фаршу. Цибулину дрібно поріжте гострим ножем і додайте до фаршу разом із 2 подрібненими зубчиками часнику. Доведіть фарш до смаку сіллю з перцем та додайте 1 столову ложку зіри для посилення аромату. Влийте у фарш 200 мілілітрів дуже холодної води та гарно його вимішайте. Залиште хвилин на 10. Розділіть тісто на 8 – 12 кульок. Не робіть чебуреки занадто маленькими. Спочатку приплюсніть кульки руками, а потім розкачайте кожну в тонкий пласт. Намагайтеся робити їх круглими. На одну половину пласта викладіть начинку. Змастіть краї водою, щоб вони добре злиплися. Накрийте начинку другою половиною, ретельно закріпивши тісто з країв. Потім обріжте зайве тісто з країв чебуреків, аби надати їм красивої форми. Зубчиками виделки ще раз добре закріпіть краї чебуреків. Надважливо, щоб краї були герметично закриті, аби під час смаження сік з начинки не почав витікати на пательню з олією. На добре розігрітій пательні з великою кількістю олії підсмажте чебуреки з обох боків до рум'яної скоринки. Краще робити це партіями, аби чебуреки щільно не прилягали один до одного. Так вони краще приготуються та будуть більш хрусткими. Готові чебуреки викладайте на паперові рушники, аби увібралась зайва олія.

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