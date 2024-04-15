Есть несколько особых мясных блюд, которые должны быть на столе у каждой порядочной галицкой семьи. Это колбаса, ветчина, ну и, конечно, шпондер.
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Шпондер на Пасху
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Шпондер тщательно промываем и высушиваем с помощью бумажных салфеток.
- На этом этапе не добавляем ни соли, ни перца.
- Заливаем в большую кастрюлю два литра воды и ставим на огонь.
- Вводим в воду семь столовых ложек уксуса.
- В маринад вбрасываем соль, лавровый лист и другие специи из перечня.
- Погружаем подчеревок в маринад, дождемся закипания и варим 40 минут после того, как вода закипела.
- По завершении 40 минут выключаем плиту и оставляем кастрюлю с подчеревком охлаждаться до комнатной температуры.
- После полного остывания достаем шпондер из маринада и кладем на бумажные полотенца, чтобы лишняя вода впиталась.
- Обсыпаем подчеревок со всех сторон специями и ароматными травами, плотно заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на несколько дней для маринования.
- Перед подачей нарезаем маринованный шпондер на тонкие кусочки и подаем к столу.