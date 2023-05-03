Жареная курица, шоколадный торт и суши: какие простые блюда покорили членов королевской семьи

Помимо соблюдения древних обычаев и традиций, британские королевские особы также тщательно относятся к своему рациону. Хотя хорошие привычки и этикет играют решающую роль в их питании, у каждого есть свои предпочтения.

При упоминании о монаршей семье приходит мысль, что они каждый день едят икру и шампанское, но правда гораздо прозаичнее. В их рационе преобладают простые и доступные блюда, какие именно – рассказывает 24 канал.

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Королева Елизавета II

Королева предпочитала рыбу или курильщика на гриле, поданном прямо с овощами. Любовь королевы Елизаветы к шоколадному торту была также хорошо известна! Она каждый день ела маленький кусочек с чаем. Больше о любимых блюдах легендарной королевы читайте здесь.

Королева сердец / Фото Getty Images

Король Чарльз ІІІ

Пирог с фазанами – любимое блюдо короля. Как и каждому англичанину, ему нравится чай. Смесь, которую он выбирает – Эрл Грей и Дарджилинг с медом и молоком.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин

Любимые блюда принца: стейки и английский завтрак (бекон, яичница, колбаса и напиток – чай или кофе). Большой кусок шоколадного торта тоже среди его фаворитов. Известно, что страсть к сладкому Уильям унаследовал от королевы.

Такая красивая пара / Фото Getty Images

Принцесса Кэтрин сосредоточена на здоровом питании. Она любит смузи с овощным наполнением и здоровые закуски. Одним из любимых блюд на завтрак Кейт Миддлтон является овсянка. Принцесса Уэльская тоже любит суши.

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Принц Гарри и Меган Маркл

Гарри и Меган – большие поклонники жареной курицы. Также среди любимых продуктов пара есть лосось, который они любят готовить вместе. Что касается десерта, то в основном они предпочитают пудинг.