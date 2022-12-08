Кожен з нас хоче, аби після ситного та смачного прийому їжі наше самопочуття було бадьорим. Забезпечити це може не лише вдале приготування продуктів, а і їх правильне поєднання.

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Виявляється, не всі продукти, звичні для нашого раціону, є чудовим тандемом. Наприклад, картопля навряд чи в когось викликає побоювання, але поєднання її з деякими продуктами через деякий час може залишити від трапези далеко не найкращі враження.

Які продукти не треба поєднувати з картоплею

Картопля – це дуже корисний продукт, який може похизуватися великою кількістю корисних речовин. Також попри поширені оманливі судження вона є низькокалорійною – 75 кКал на 100 грамів.

Картопля – один з найбільш улюблених гарнірів / Фото Pixabay

Втім, саме збагаченість корисними речовинами та мінералами картопля є доволі складним продуктом для нашого травлення. Відповідно, бажано подавати її з тією їжею, яка не створить для шлунка зайвих проблем.

В першу чергу йдеться про жирне або смажене м'ясо, яке часто подається з доволі калорійними соусами. Картопля, м'ясо та соус можуть стати справжньою калорійною бомбою. Можливо, вам доводилося відчувати неабияку важкість після застіль, де було таке поєднання, і справа тут може бути не лише у переїданні.

Також доволі часто господині в бажанні додати картоплі ніжності, кремовості та аромату щедро поливають її вершковим маслом. Картопля з маслом має справді неперевершений смак, але організм навряд чи скаже дякую. Мова йде не лише про суттєве збільшення калорій, а про значне підвищення рівня цукру у крові, що радять уникати як і кулінари, так і дієтологи. Насолоджуватися їжею – це мистецтво, яке не повинно шкодити вашому здоров'ю.