Сытный борщ – это настоящее наслаждение, отказаться от которого практически невозможно. У каждой семьи есть собственная вариация этого блюда, ведь все ищут рецепт, приближающий результат к совершенству.

Кстати Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам.

Конечно, все хотят, чтобы его борщ был совершенным, и используют для этого множество секретов. Специи, приправы и приложения – один из них, и чтобы не испортить блюдо, следует руководствоваться перечнем ингредиентов, которые будут иметь положительное влияние на блюдо.

Достаточно популярной опцией является майоран. Он присутствует в блюдах, которые представляют весь мир, поэтому не стоит сомневаться, добавляя его в борщ. Всегда уместен к борщу чеснок – его можно использовать как в свежем, так и в сушеном виде.

Добавит блюду особых ноток в душистый перец, в котором ощущаются ароматы гвоздики, мускатного ореха, корицы и многих других растений. Никогда лишним не будет и лавровый лист, без которого трудно представить любое горячее блюдо.

Важное правило, о котором следует помнить: приправляя борщ, ни в коем случае нельзя бросать в кастрюлю все специи сразу. Душистый перец, перец горошком и лавровый лист нужно добавлять в начале приготовления. Чеснок, майоран и другие специи нужно добавлять в процессе приготовления, а солить и перчить лучше после того, как оно будет готово.

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Если вы хотите придать вкусу борща выразительности, в конце можно попробовать добавить щепотку сахара, уксус или лимонный сок. Впрочем, в этом случае стоит быть осторожным – эти вкусовые акценты могут понравиться не всем.