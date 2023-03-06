Традиционный польский суп, приготовленный особым способом – это блюдо, от которого вы просто не сможете отказаться. Фасоль и белая колбаса сделают ваш обед поистине незабываемым.
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Рецепт польского супа с фасолью и колбасой
Время: до 1 часа
Порций: 3 – 4
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Приготовление:
- Фасоль замачиваем на ночь. Сливаем воду, доливаем свежую и еще раз сливаем.
- Обжариваем на масле нарезанный кубиками лук. Затем добавляем натертые овощи и измельченный чеснок.
- Через некоторое время добавляем нарезанный кубиками картофель.
- Добавляем фасоль, заливаем водой, приправляем майораном, душистым перцем и лавровым листом.
- Нарезаем колбасу и добавляем блюдо.
- Варим до размягчения фасоли.
- Приправляем солью и перцем, при подаче украшаем блюдо петрушкой.
Приятного аппетита!