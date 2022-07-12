Баклажан родом с Востока и именно там его считают овощем долголетия. Женщины ценят его за свойство оказывать омолаживающий эффект, улучшать цвет кожи, разглаживать морщинки и придавать коже упругость.

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Кроме того, баклажаны не обделены витаминами, в частности группы В, С. Также в баклажанах имеются такие макро и микроэлементы как калий, фосфор, железо, кальций, магний, медь, марганец. Врачи советуют употреблять их при диетическом питании, ведь в 100 граммах этого овоща всего 23 килокалории (жареные баклажаны не числятся).



Запеченные баклажаны / Фото Epicurious

Чтобы готовить из них не только икру и рагу, мы приготовили интересные вкусовые сочетания баклажана и других продуктов.

Лучшие вкусовые сочетания баклажана

️ баклажан + базилик + болгарский перец + чеснок + томаты;

️ баклажан + базилик + сыр моцарелла;

️ баклажан + базилик + оливковое масло + бальзамический уксус;

️ баклажан + базилик + сыр рикотта + томаты;

️ баклажан + болгарский перец + чеснок + горчица;

️ баклажан + чеснок + сок лимона + оливковое масло + петрушка + тахини;

️ баклажан + чеснок + лук + петрушка;

️ баклажан + чечевица + йогурт.

Пользуйтесь этими подсказками, сочетайте и экспериментируйте на кухне и вкусно!