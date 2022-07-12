Баклажан родом с Востока и именно там его считают овощем долголетия. Женщины ценят его за свойство оказывать омолаживающий эффект, улучшать цвет кожи, разглаживать морщинки и придавать коже упругость.
Читайте также Соленые сырники со шпинатом: новый вкус любимого блюда
Кроме того, баклажаны не обделены витаминами, в частности группы В, С. Также в баклажанах имеются такие макро и микроэлементы как калий, фосфор, железо, кальций, магний, медь, марганец. Врачи советуют употреблять их при диетическом питании, ведь в 100 граммах этого овоща всего 23 килокалории (жареные баклажаны не числятся).
Запеченные баклажаны / Фото Epicurious
Чтобы готовить из них не только икру и рагу, мы приготовили интересные вкусовые сочетания баклажана и других продуктов.
Лучшие вкусовые сочетания баклажана
- ️ баклажан + базилик + болгарский перец + чеснок + томаты;
- ️ баклажан + базилик + сыр моцарелла;
- ️ баклажан + базилик + оливковое масло + бальзамический уксус;
- ️ баклажан + базилик + сыр рикотта + томаты;
- ️ баклажан + болгарский перец + чеснок + горчица;
- ️ баклажан + чеснок + сок лимона + оливковое масло + петрушка + тахини;
- ️ баклажан + чеснок + лук + петрушка;
- ️ баклажан + чечевица + йогурт.
Пользуйтесь этими подсказками, сочетайте и экспериментируйте на кухне и вкусно!