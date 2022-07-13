Помідори, томати – ароматні та соковиті овочі, які обожнює, мабуть, кожен. Їх можна додавати у найрізноманітніші страви: салати, запіканки, супи та навіть десерти (йдеться про кухню ф'южн).

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Помідори містять понад 40 відсотків денної норми вітаміну С, постачають вітамін А, який підтримує імунну систему, зір та здоров'я шкіри.



Запечені помідори / Фото Olive magazine

Щоб полегшити вам вибір з комбінуванням продуктів та можливо відкрити для вас нові поєднання, скористайтеся нашими варіантами поєднань. Вони вразять навіть витончених гурманів!

Ідеальні поєднання помідорів (томатів):

помідори (томати) + авокадо + базилік + краб;

помідори (томати) + авокадо + лимон;

помідори (томати) + базилік + часник + естрагон;

помідори (томати) + базилік + сир із козячого молока;

помідори (томати) + базилік + сир моцарелла + часник + оливкова олія + бальзамічний оцет;

помідори (томати) + базилік + сир рікота;

помідори (томати) + базилік + оливкова олія + апельсиновий сік + прошуто + кавун;

помідори (томати) + базилік + орегано + чебрець;

помідори (томати) + перець чилі + часник;

помідори (томати) + фенхель + сир горгонзола;

помідори (томати) + часникова цибуля + лимонний базилік;

помідори (томати) + хрін + лимон;

помідори (томати) + оливкова олія + бальзамічний оцет.

Користуйтеся цими підказками, поєднуйте та експериментуйте на кухні та смачного вам!