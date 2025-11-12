Не нужно сразу лететь в магазин: чем можно заменить панировочные сухари
- Панировочные сухари придают мясу аппетитную корочку.
- Если сухарей нет, можно заменить их другими ингредиентами – что-то из этого перечня точно есть на вашей кухне.
Панировочные сухари – отличное дополнение к котлетам и мясу, благодаря которому они получают аппетитную корочку. Но если на полке их уже не осталось – тогда стоит немного включить фантазию.
Золотая корочка – идеальное дополнение для любого мясного блюда, и легче всего ее достичь с панировочными сухарями. Но если их уже нет, не надо сразу бежать в магазин – вы можете использовать альтернативный ингредиент, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Delish.
Чем заменить панировочные сухари?
Измельчите овсяные хлопья в блендере – и получите идеальную панировку, которая придаст блюду замечательную хрусткость. Также можно измельчить крекеры – неожиданный вариант, но результат вам понравится.
Идеальная панировка получается не только с сухарями / Фото Pixabay
Для белого мяса могут прекрасно подойти измельченные орехи или семечки. Это сочетание вкусов, которое всегда создает прекрасную гармонию.
А если готовите морепродукты, то их панировать лучше всего в отрубях – лучшей опции просто не найти, рассказывает Southern living.
