Не нужно сразу лететь в магазин: чем можно заменить панировочные сухари

Панировочные сухари – отличное дополнение к котлетам и мясу, благодаря которому они получают аппетитную корочку. Но если на полке их уже не осталось – тогда стоит немного включить фантазию.

Золотая корочка – идеальное дополнение для любого мясного блюда, и легче всего ее достичь с панировочными сухарями. Но если их уже нет, не надо сразу бежать в магазин – вы можете использовать альтернативный ингредиент, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Delish.

Чем заменить панировочные сухари?

Измельчите овсяные хлопья в блендере – и получите идеальную панировку, которая придаст блюду замечательную хрусткость. Также можно измельчить крекеры – неожиданный вариант, но результат вам понравится.

Идеальная панировка получается не только с сухарями / Фото Pixabay

Для белого мяса могут прекрасно подойти измельченные орехи или семечки. Это сочетание вкусов, которое всегда создает прекрасную гармонию.

А если готовите морепродукты, то их панировать лучше всего в отрубях – лучшей опции просто не найти, рассказывает Southern living.

