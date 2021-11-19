Важно помнить, что пищевая сода или гидрокарбонат натрия является химическим разрыхлителем. В сочетании с кислым ингредиентом и жидкостью он выделяет углекислый газ, создавая лёгкое и пышное печенье. Предлагаемые ниже варианты вероятно на вашей кухне и легко заменят соду практически в любой выпечке.

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#1 порошок для выпечки

Это, пожалуй, самая лучшая замена пищевой соды. Старайтесь вдвое увеличить количество разрыхлителя, используемого вместо пищевой соды. Например, если требуется 1 чайная ложка пищевой соды, используйте 2 чайные ложки разрыхлителя. С этой заменой вы также можете использовать меньше соли, поскольку такое количество разрыхлителя может добавить немного соленого и кислого вкуса всему, что вы готовите.

Волшебный компонент / Фото unsplash

#2 самостоятельно поднимающаяся мука

Если выпечка — ваше хобби, возможно, в хранилище уже есть самостоятельно поднимающаяся мука. Эта мука от обычной отличается наличием в составе разрыхлителя и соли. Каждая чашка такой муки содержит примерно полторы чайной ложки разрыхлителя и четверть чайной ложки соли.

Полезный ингредиент / Фото unsplash

#3 белок

Яичные белки близки по составу к разрыхлителю в выпечке. Сбивание их в пики придаст структуру и высоту всему, что вы делаете. Однако, чтобы заменить пищевую соду яичными белками, нужно немного подумать. После того как они взбиты в мягкие пики, отмерьте белки в мерную ложку для жидкости. Замените другую жидкость яичными белками, чтобы тесто не было слишком влажным. К примеру, если вы добавляете две столовые ложки яичных белков, заберите две столовые ложки молока.

Главное – не много / Фото unsplash