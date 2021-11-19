Важливо пам’ятати, що харчова сода, або гідрокарбонат натрію, є хімічним розпушувачем. У поєднанні з кислим інгредієнтом і рідиною він виділяє вуглекислий газ, створюючи легке і пишне печиво. Пропоновані нижче варіанти ймовірно є на вашій кухні та легко замінять соду практично у будь-якій випічці.

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#1 порошок для випічки

Це, мабуть, найкраща заміна харчової соди. Намагайтеся удвічі збільшити кількість розпушувача, що використовується замість харчової соди. Наприклад, якщо потрібно 1 чайну ложку харчової соди, використовуйте 2 чайні ложки розпушувача. З цією заміною ви також можете використовувати менше солі, оскільки така кількість розпушувача може додати трохи солоного та кислого смаку всьому, що ви готуєте.

Чарівний компонент / Фото unsplash

#2 борошно, що самостійно підіймається

Якщо випічка — ваше хобі, можливо, у сховищі вже є борошно, що підіймається самостійно. Це борошно від звичайного відрізняє наявність у складі розпушувача та солі. Кожна чашка такого борошна містить приблизно півтори чайної ложки розпушувача і чверть чайної ложки солі.

Корисний інгредієнт / Фото unsplash

#3 білок

Яєчні білки близькі за складом до розпушувача у випічці. Збивання їх у піки додасть структуру та висоту всьому, що ви робите. Однак, щоб замінити харчову соду яєчними білками, потрібно трохи подумати. Після того, як вони збиті в м’які піки, відміряйте білки в мірну ложку для рідини. Замініть іншу рідину яєчними білками, щоб тісто не було занадто вологе. Наприклад, якщо ви додаєте дві столові ложки яєчних білків, заберіть дві столові ложки молока.

Головне – не забагато / Фото unsplash