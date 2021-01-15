Как правильно заменить пшеничную муку высшего сорта в выпечке, чтобы она была полезной – рассказывает талантливый кондитер и судья 1 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская.

Кондитер Елизавета Глинская отметила на своей странице в инстаграме, что подписчики часто задают ей один и тот же вопрос: "Чем можно заменить пшеничную муку в десертах, чтобы выпечка стала более полезной?". Девушка подготовила несколько советов для своих поклонников, подробнее читайте в материале Smachno News.

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Самый легкий способ уменьшить калорийность и увеличить пользу десерта – это заменить часть пшеничной муки на более полезную для организма: цельнозерновую, ореховую, муку из злаков или гречневую, рисовую муку. О каждой из них девушка рассказала отдельно.

Цельнозерновая мука

Чтобы ваша выпечка стала более полезной и менее калорийной, Лиза Глинская советует заменить обычную муку на цельнозерновую, муку из спельты. В них много полезных микроэлементов и минералов, ведь эти виды муки не проходят так много процессов очистки, как белая мука высшего сорта.



Цельнозерновая мука

Попробуйте заменить 1/3 или ½ часть белой муки в рецепте на цельнозерновую муку. Однако следует помнить, что последняя мука более плотная и тяжелая обычной пшеничной, а потому текстура выпечки получится другой.

На цельнозерновой муке можно готовить оладьи, блины, некоторые виды бисквитов, кексы, хлеб.

Ореховая мука

К ореховой муке относят миндальную, муку из грецкого ореха и фундука. Обычно они дорогие и калорийные, однако пользы в них больше чем в пшеничной муке. Ореховая мука придает выпечке особый вкус и аромат.



Миндальная мука

На ореховой муке прекрасно пекутся бисквиты, песочная выпечка, кексы, маффины и макароны.

Злаковая мука

К злаковой муке относят овсяную, рисовую, гречневую муку. Такая мука также несет много пользы для человеческого организма, больше, чем пшеничная высшего сорта.

На овсяной муке часто готовят вкусное печенье, некоторые виды бисквитов, оладьи, сырники и запеканки. Кстати, овсяную муку вы с легкостью можете приготовить собственноручно, достаточно измельчить в куттере или в чаше блендера овсяные хлопья.



Овсяная мука

Из гречневой муки выпекают замечательный хлеб, печенье, пироги и лепешки, а из рисовой – шарлотки, различные виды печенья и хлеб.

Примите во внимание, что гречневая и рисовая мука не содержат глютен, то есть она без клейковины, благодаря которой и формируется структура теста. Не следует полностью заменять этими видами муки дрожжевую выпечку, оставьте в составе немного пшеничной.