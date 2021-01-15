Як правильно замінити пшеничне борошно вищого ґатунку у випічці, щоб вона була кориснішою розповідає талановита кондитерка та суддя 1 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" – Єлизавета Глінська.

Кондитер Єлизавета Глінська зазначила на своїй сторінці в інстаграм, що підписники частенько задають їй одне і теж запитання: "Чим можна замінити пшеничне борошно у десертах, щоб випічка стала більш корисною?". Дівчина підготувала кілька порад для своїх шанувальників, детальніше читайте у матеріалі Smachno News.

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Найлегший спосіб зменшити калорійність та збільшити користь десерту – це замінити частину пшеничного борошна на більш корисне для організму: цільнозернове, горіхове, борошно зі злаків або гречане чи рисове борошно. Про кожне з них дівчина розповіла окремо.

Цільнозернове борошно

Щоб ваша випічка стала кориснішою та менш калорійною Ліза Глінська радить замінити її на цільнозернове борошно, борошно зі спельти. У них багато корисних мікроелементів та мінералів, адже ці види борошна не проходять так багато процесів очищення, як біле борошно вищого ґатунку.

Цільнозернове борошно

Спробуйте замінити 1/3 або ½ частину білого борошна в рецепті на цільнозернове борошно. Проте слід пам'ятати, що останнє борошно щільніше та важче звичайного пшеничного, тому текстура випічки вийде іншою.

На цільнозерновому борошні можна готувати оладки, млинці, деякі види бісквітів, кекси, хліб.

Горіхове борошно

До горіхового борошна відносять мигдалеве, борошно з волоського горіха та фундука. Зазвичай вони дорогі та калорійні, проте користі в них більше ніж у пшеничному борошні. Горіхове борошно надає випічці особливого смаку та аромату.

Мигдалеве борошно

На горіховому борошні чудово печуться бісквіти, пісочна випічка, кекси, мафіни та макарони.

Злакове борошно

До злакового борошна відносять вівсяне, рисове, гречане борошно. Таке борошно також несе багато користі для людського організму, більше ніж пшеничне вищого сорту.

На вівсяному борошні частенько готують смачне печиво, деякі види бісквітів, оладки, сирники та запіканки. До речі, вівсяне борошно ви з легкістю можете приготувати власноруч, достатньо подрібнити в кутері або в чаші блендера вівсяні пластівці.

Вівсяне борошно

З гречаного борошна випікають чудовий хліб, печиво, пироги та коржики, а з рисового – шарлотки, різні види печива та хліб.

Візьміть до уваги, що гречане та рисове борошно не містить глютен, тобто вона без клейковини, завдяки якій і формується структура тіста. Не слід повністю заміняти цими видами борошна дріжджову випічку, залишіть у складі трішки пшеничної.