Якщо у вас закінчилися запаси солі, або немає змоги придбати в найближчому магазині – не біда. Євген Клопотенко поділився кількома цінними порадами, як замінити цей важливий продукт вдома.
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Окрім того, як замінити сіль у стравах іншими інгредієнтами та продуктами, ресторатор поради читачам використовувати її в менших кількостях, якщо вона у вас є. А саме протягом двох тижнів зменшити її кількість у стравах і вже за два тижні ваші рецептори адаптуються, і ви зрозумієте, що можливо до того їли забагато солі.
Мем про Євгена Клопотенка і сіль / Фото зі сторінки Євгена Клопотенка
Щоб компенсувати сіль у їжі – додавайте продукти, що вже є солоними:
- соєвий соус;
- бринза;
- сулугуні;
- солоні горішки;
- розсіл з огірків чи помідорів;
- оселедець.
Якщо є розсіл з минулорічних огірків/помідорів, то додайте трохи у борщ, і це зробить його солоним,
– додав Клопотенко
Також Євген заінтригував читачів, адже пообіцяв підготувати поради та рецепти, як готувати домашню консервацію без солі.
Тест публікації Євгена Клопотенка:
Котики, розумію, що з сіллю трохи зникло відчуття стабільності. То як з гречкою. Але є два моменти. Перший: якщо ви таки маєте сіль, то додавайте її менше. Тиждень-два, ваші рецептори адаптуються, і ви зрозумієте, що можливо до того їли забагато солі. Це реально буде трохи корисніша історія. Другий момент: щоб компенсувати сіль у їжі - додавайте продукти, що вже є солоними. Соєвий соус, бринза, сулугуні, взагалі будь-який сир, солоні горішки, оселедець. Якщо є розсіл з минулорічних огірків/помідорів, то додайте трохи у борщ, і це зробить його солоним. Більше інформації на цю тему - в останній статті на klopotenko.com, посилання у профілі.
Окремо потім скажу вам, що робити з консервацією.
Автора мемчика не знаю, але ним забитий мій дірект. То ж гріх не використати. Цьом.