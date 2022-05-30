Ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский ежедневно занимается спортом и пытается соблюдать здоровое питание. Он признался, что в это сложное для каждого украинца время решил поделиться рецептом вкусного, а главное питательного завтрака из яиц, овощей и хлеба.

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Рецепт здорового завтрака с яйцами.

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 3 сырых куриных яйца;

– 15 граммов сливочного масла;

– соль;

– кусок цельнозернового хлеба;

– оливковое масло;

– любимая зелень;

– огурцы;

– сладкий перец;

– сок лимона.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Сбрызните его маслом и обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.

Чтобы приготовить американский скрембл, смешайте венчиком 3 яйца с солью, добавьте 1 чайную ложку воды или молока.

Поставьте сковороду на средний огонь, растопите сливочное масло.

Вылейте на сковородку яйца и ждите пока они только начнут "вскакивать" и осторожно, легкими движениями, перемешайте яйца от краев до центра. Вы получите хорошую, волнистую смесь, нежную и не зажаренную, которая не должна быть полностью готова.

Для приготовления салата возьмите много излюбленной зелени. По желанию, нарежьте свежий огурец, сладкий перец, можно редис. Перемешайте все ингредиенты, приправьте оливковым маслом и добавьте несколько капель сока лимона. Соль можно не добавлять, но здесь все по вашему желанию.

Красиво выложите салат на тарелку, сбоку – тост и скрембл.

Приятного тебе аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

В это сложное для каждого украинца время важно поддерживать режим: следить за питанием, заниматься спортом, сохранять спокойствие.

Поэтому я поддерживаю инициативу unicef ukraine и с удовольствием делюсь собственным здоровым завтраком. Уверен, что пища должна быть полезна, вкусна и визуально привлекательна. У меня на завтрак – любимый скрембл тост и свежий салат. Готовьте для семьи вместе с детьми, станьте хорошим примером для них и сформируйте полезные привычки, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Скрембл тост и зеленый салат

Ингредиенты:

Скрембл тост:

* 3 яйца

* 15 г сливочное масло

* соль

* кусок цельнозернового хлеба

* немного оливкового масла

Салат:

* листья салата, укроп, петрушка и любая другая зелень, желательно, сезонная

* огурцы и перец

* оливковое масло

* сок лимона

Готовим: Тост

Кусок цельнозернового хлеба сбрызгиваем небольшим количеством оливкового масла, быстро обжариваем на сковороде с обеих сторон.

Скрембл (американский)

* Смешиваем венчиком 3 яйца с солью, добавляем 1 чайную ложку воды (можно молока).

* Ставим на средний огонь сковороду с антипригарным покрытием и растапливаем на ней кусочек сливочного масла, но не жарю.

* Выливаем на сковороду яйца и ждем пока они только начнут «вскакивать» и осторожно, легкими движениями, перемешиваем яйца от краев до центра – получаем красивую, волнистую смесь чрезвычайно нежную и не зажаренную, которая не должна быть полностью готова.

Салат. Смешиваем листья салата, много укропа и петрушки. По-моему, это очень освежает салат и делает салат более полезным. По желанию режем свежий огурец, перец, можно редис. Перемешиваем все, добавляем оливковое и несколько капель сока лимона. Соль можно не добавлять, но здесь все по вашему желанию.

Подаем красиво. Лайфхак: Сначала салат. Всегда начинайте трапезу с зелени и овощей, ведь они очень полезны и часто мы о них просто забываем. Сохраняйте рецепт и делайте собственные сообщения с любимыми, здоровыми завтраками.