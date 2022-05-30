Ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский ежедневно занимается спортом и пытается соблюдать здоровое питание. Он признался, что в это сложное для каждого украинца время решил поделиться рецептом вкусного, а главное питательного завтрака из яиц, овощей и хлеба.
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Рецепт здорового завтрака с яйцами.
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Сбрызните его маслом и обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.
- Чтобы приготовить американский скрембл, смешайте венчиком 3 яйца с солью, добавьте 1 чайную ложку воды или молока.
- Поставьте сковороду на средний огонь, растопите сливочное масло.
- Вылейте на сковородку яйца и ждите пока они только начнут "вскакивать" и осторожно, легкими движениями, перемешайте яйца от краев до центра. Вы получите хорошую, волнистую смесь, нежную и не зажаренную, которая не должна быть полностью готова.
- Для приготовления салата возьмите много излюбленной зелени. По желанию, нарежьте свежий огурец, сладкий перец, можно редис. Перемешайте все ингредиенты, приправьте оливковым маслом и добавьте несколько капель сока лимона. Соль можно не добавлять, но здесь все по вашему желанию.
- Красиво выложите салат на тарелку, сбоку – тост и скрембл.
Приятного тебе аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
В это сложное для каждого украинца время важно поддерживать режим: следить за питанием, заниматься спортом, сохранять спокойствие.
Поэтому я поддерживаю инициативу unicef ukraine и с удовольствием делюсь собственным здоровым завтраком. Уверен, что пища должна быть полезна, вкусна и визуально привлекательна. У меня на завтрак – любимый скрембл тост и свежий салат. Готовьте для семьи вместе с детьми, станьте хорошим примером для них и сформируйте полезные привычки, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы.
Скрембл тост и зеленый салат
Ингредиенты:
Скрембл тост:
* 3 яйца
* 15 г сливочное масло
* соль
* кусок цельнозернового хлеба
* немного оливкового масла
Салат:
* листья салата, укроп, петрушка и любая другая зелень, желательно, сезонная
* огурцы и перец
* оливковое масло
* сок лимона
Готовим: Тост
Кусок цельнозернового хлеба сбрызгиваем небольшим количеством оливкового масла, быстро обжариваем на сковороде с обеих сторон.
Скрембл (американский)
* Смешиваем венчиком 3 яйца с солью, добавляем 1 чайную ложку воды (можно молока).
* Ставим на средний огонь сковороду с антипригарным покрытием и растапливаем на ней кусочек сливочного масла, но не жарю.
* Выливаем на сковороду яйца и ждем пока они только начнут «вскакивать» и осторожно, легкими движениями, перемешиваем яйца от краев до центра – получаем красивую, волнистую смесь чрезвычайно нежную и не зажаренную, которая не должна быть полностью готова.
Салат. Смешиваем листья салата, много укропа и петрушки. По-моему, это очень освежает салат и делает салат более полезным. По желанию режем свежий огурец, перец, можно редис. Перемешиваем все, добавляем оливковое и несколько капель сока лимона. Соль можно не добавлять, но здесь все по вашему желанию.
Подаем красиво. Лайфхак: Сначала салат. Всегда начинайте трапезу с зелени и овощей, ведь они очень полезны и часто мы о них просто забываем. Сохраняйте рецепт и делайте собственные сообщения с любимыми, здоровыми завтраками.