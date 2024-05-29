Готовьтесь к зиме вовремя: рецепт роскошного варенья из черешен

Наступает сезон черешен и время для первых зимних заготовок. Попробуйте приготовить фантастически вкусное варенье по нашему простому рецепту.

Чтобы черешни не было в баночке одиноко, добавьте грецкие орехи. Они придадут варенью особый аромат.

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Варенье из черешен

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

– 1 килограмм сахара;– 1 килограмм черешен;– 200 миллилитров воды;– 150 граммов грецких орехов;– стручок ванили.

Приготовление:

Черешни хорошо помойте, обсушите и удалите косточки. Налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Проварите 10 – 15 минут на медленном огне. Грецкие орехи почистите от скорлупы, залейте кипятком и оставьте так на 20 – 30 минут. Далее выньте их и нарежьте небольшими кусочки. Нафаршируйте орехами черешню. Положите черешню в сироп, который заранее снимите с огня и оставьте при комнатной температуре на сутки. Через сутки поставьте кастрюлю снова на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 – 60 минут до готовности. Варенье должно медленно кипеть. За 10 минут до окончания добавьте разрезанный пополам стручок ванили. Разлейте варенье в чистые стерилизованные банки, закатайте металлическими крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Храните банки в прохладном месте.