Щоб черешні не було в баночці самотньо, додайте волоські горіхи. Вони нададуть варенню особливого аромату.
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Варення з черешень
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Черешні добре помийте, обсушіть та видаліть кісточки.
- Налийте у каструлю воду, додайте цукор, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть 10 – 15 хвилин на повільному вогні.
- Волоські горіхи почистьте від шкаралупи, залийте окропом і залиште на 20 – 30 хвилин. Далі вийміть їх і наріжте невеликими шматочки. Нафаршируйте горіхами черешню.
- Покладіть черешню у сироп, який заздалегідь зніміть з вогню і залиште при кімнатній температурі на добу.
- Через добу поставте каструлю знову на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 40 – 60 хвилин до готовності. Варення має повільно кипіти. За 10 хвилин до закінчення додайте розрізаний навпіл стручок ванілі.
- Розлийте варення у чисті стерилізовані банки, закатайте металевими кришками, переверніть і вкутайте до повного остигання. Зберігайте банки у прохолодному місці.