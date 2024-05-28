Они готовятся на пару. Так вкус клубники и вишен будет еще более интенсивным.

Будет вкусно На аромат сбегутся все: готовим фантастические улитки с вишнями

Варенички с вишнями и клубникой

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов кефира;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка соды;

– 300 граммов муки.

Начинка:

– 100 граммов вишен;

– 100 граммов клубники;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка крахмала;

– масло по вкусу.

Смотрите, как приготовить вкусные вареники с вишнями: видео

Приготовление:

К едва теплому кефиру добавьте соль, соду и просеянную муку. Замешайте мягкое тесто. Оставьте под пленкой на 15 минут. Ягоды промойте от грязи, достаньте косточки из вишен. Клубнику нарежьте на маленькие кусочки. Отдельно смешайте сахар и крахмал. Тесто помните и раскатайте в пласт средней толщины. Вырежьте кружочки среднего диаметра и выложите на них начинку. Сверху посыпьте сахаром с крахмалом. Хорошо защепите края. Выложите вареники на дощечку, присыпанную мукой. Налейте в кастрюлю 1/3 воды, сверху положите марлю и обвяжите веревкой, чтобы она была хорошо натянута. Доведите воду до кипения и намочите марлю. Выложите вареники, накройте крышкой и варите 6 минут. Готовые вареники смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром.

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