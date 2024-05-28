Они готовятся на пару. Так вкус клубники и вишен будет еще более интенсивным.

Будет вкусно На аромат сбегутся все: готовим фантастические улитки с вишнями

Варенички с вишнями и клубникой

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить вкусные вареники с вишнями: видео

Приготовление:

  1. К едва теплому кефиру добавьте соль, соду и просеянную муку. Замешайте мягкое тесто. Оставьте под пленкой на 15 минут.
  2. Ягоды промойте от грязи, достаньте косточки из вишен. Клубнику нарежьте на маленькие кусочки. Отдельно смешайте сахар и крахмал.
  3. Тесто помните и раскатайте в пласт средней толщины. Вырежьте кружочки среднего диаметра и выложите на них начинку. Сверху посыпьте сахаром с крахмалом. Хорошо защепите края.
  4. Выложите вареники на дощечку, присыпанную мукой. Налейте в кастрюлю 1/3 воды, сверху положите марлю и обвяжите веревкой, чтобы она была хорошо натянута.
  5. Доведите воду до кипения и намочите марлю. Выложите вареники, накройте крышкой и варите 6 минут. Готовые вареники смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром.