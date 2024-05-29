Чтобы черешни не было в баночке одиноко, добавьте грецкие орехи. Они придадут варенью особый аромат.
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Варенье из черешен
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Черешни хорошо помойте, обсушите и удалите косточки.
- Налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Проварите 10 – 15 минут на медленном огне.
- Грецкие орехи почистите от скорлупы, залейте кипятком и оставьте так на 20 – 30 минут. Далее выньте их и нарежьте небольшими кусочки. Нафаршируйте орехами черешню.
- Положите черешню в сироп, который заранее снимите с огня и оставьте при комнатной температуре на сутки.
- Через сутки поставьте кастрюлю снова на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 – 60 минут до готовности. Варенье должно медленно кипеть. За 10 минут до окончания добавьте разрезанный пополам стручок ванили.
- Разлейте варенье в чистые стерилизованные банки, закатайте металлическими крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Храните банки в прохладном месте.