Такое ароматное, что перехватывает дыхание: готовим королевское вино из черешен

Из черешен получается удивительно ароматное вино. Попробуйте приготовить его по этому пошаговому рецепту.

Черешня содержит в себе достаточно мало кислот, поэтому процесс приготовления этого вина немного другой. Однако его вкус вас удивит.

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Вино из черешен

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 10

– 2 килограмма черешен;– 200 миллилитров воды;– 200 граммов сахара;– 1 столовая ложка лимонной кислоты.

Приготовление: