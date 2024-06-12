Такое ароматное, что перехватывает дыхание: готовим королевское вино из черешен
12 июня 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Из черешен получается удивительно ароматное вино. Попробуйте приготовить его по этому пошаговому рецепту.
Черешня содержит в себе достаточно мало кислот, поэтому процесс приготовления этого вина немного другой. Однако его вкус вас удивит.
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Вино из черешен
- Время: 50 минут
- Порций: 10
– 2 килограмма черешен;
– 200 миллилитров воды;
– 200 граммов сахара;
– 1 столовая ложка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Черешню не мойте, но уберите плодоножки и косточки.
- Выложите ягоды в стеклянную банку, залейте холодной кипяченой водой, чтобы треть объема банки осталась свободной.
- Закройте крышкой и спрячьте в теплое темное место на 3 дня. Перемешивайте ежедневно по 3 – 4 раза.
- Затем процедите жидкость и отожмите мезгу. Добавьте сахар и лимонную кислоту. Наденьте на банку резиновую перчатку с отверстием в одном из пальцев для выхода углекислого газа. Уберите в темное теплое место на 2 – 3 недели.
- Затем снова процедите вино через марлю, сложенную в несколько слоев, в банку. Снова наденьте перчатку с отверстием и оставьте в прохладном темном месте еще на месяц.
- Далее на банку снова наденьте перчатку и заберите ее теперь в темное прохладное место, где температура достигает около 18 – 20 градусов, на месяц.
- После этого процедите вино и разлейте его по бутылкам. Уберите в темное прохладное место для хранения.