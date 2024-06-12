Черешня містить у собі досить мало кислот, тому процес приготування цього вина трохи інший. Проте його смак вас здивує.
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Вино з черешень
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Черешню не мийте, але приберіть плодоніжки та кісточки.
- Викладіть ягоди в скляну банку, залийте холодною кип'яченою водою, щоб третина обсягу банки залишилась вільною.
- Закрийте кришкою і сховайте в тепле темне місце на 3 дні. Перемішуйте щодня по 3 – 4 рази.
- Потім процідіть рідину та відтисніть мезгу. Додайте цукор і лимонну кислоту. Надягніть на банку гумову рукавичку з отвором в одному з пальців для виходу вуглекислого газу. Приберіть в темне тепле місце на 2 – 3 тижні.
- Потім знову процідіть вино через марлю, складену кілька шарів, у банку. Знову надягніть рукавичку з отвором і лишіть в прохолодному темному місці ще на місяць.
- Далі на банку знову одягніть рукавичку і заберіть її тепер у темне прохолодне місце, де температура сягає близько 18 – 20 градусів, на місяць.
- Після цього процідіть вино та розлийте його по пляшках. Приберіть у темне прохолодне місце для зберігання.