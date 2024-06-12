Черешня містить у собі досить мало кислот, тому процес приготування цього вина трохи інший. Проте його смак вас здивує.

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Вино з черешень

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми черешень;

– 200 мілілітрів води;

– 200 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонної кислоти.

Приготування:

Черешню не мийте, але приберіть плодоніжки та кісточки. Викладіть ягоди в скляну банку, залийте холодною кип'яченою водою, щоб третина обсягу банки залишилась вільною. Закрийте кришкою і сховайте в тепле темне місце на 3 дні. Перемішуйте щодня по 3 – 4 рази. Потім процідіть рідину та відтисніть мезгу. Додайте цукор і лимонну кислоту. Надягніть на банку гумову рукавичку з отвором в одному з пальців для виходу вуглекислого газу. Приберіть в темне тепле місце на 2 – 3 тижні. Потім знову процідіть вино через марлю, складену кілька шарів, у банку. Знову надягніть рукавичку з отвором і лишіть в прохолодному темному місці ще на місяць. Далі на банку знову одягніть рукавичку і заберіть її тепер у темне прохолодне місце, де температура сягає близько 18 – 20 градусів, на місяць. Після цього процідіть вино та розлийте його по пляшках. Приберіть у темне прохолодне місце для зберігання.

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