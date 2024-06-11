Жареные черешни – идеальный ингредиент для сладких бутербродов, информирует Вкусно 24. Они понравятся не только детям, но и взрослым.

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Жареные черешни

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Растопите масло на сковороде. Добавьте черешню и немного ее обжарьте.
  2. Далее добавьте сахар и жарьте еще, пока ягоды хорошенько не размякнут.
  3. В блендере взбейте творог со сметаной.
  4. Обжарьте хлеб, намажьте маслом и выложите творожную массу. Сверху выложите жареные черешни и украсьте мятой.