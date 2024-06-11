Жареные черешни – идеальный ингредиент для сладких бутербродов, информирует Вкусно 24. Они понравятся не только детям, но и взрослым.
Стоит попробовать Только из 3 ингредиентов: готовим сказочно вкусный клубничный мусс
Жареные черешни
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Растопите масло на сковороде. Добавьте черешню и немного ее обжарьте.
- Далее добавьте сахар и жарьте еще, пока ягоды хорошенько не размякнут.
- В блендере взбейте творог со сметаной.
- Обжарьте хлеб, намажьте маслом и выложите творожную массу. Сверху выложите жареные черешни и украсьте мятой.