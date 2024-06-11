Блюдо, достойное королевского стола: приготовьте роскошную жареную черешню

О том, что черешню можно жарить, знают далеко не все. И зря, ведь такое блюдо способно поразить каждого.

Жареные черешни – идеальный ингредиент для сладких бутербродов, информирует Вкусно 24. Они понравятся не только детям, но и взрослым.

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Жареные черешни

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

– 200 граммов черешни без косточек;– сахар, масло по вкусу;– 100 граммов кисломолочного или сливочного сыра;– 2 столовые ложки сметаны или сливок;– 4 ломтика белого хлеба;– мята по вкусу.

Приготовление:

Растопите масло на сковороде. Добавьте черешню и немного ее обжарьте. Далее добавьте сахар и жарьте еще, пока ягоды хорошенько не размякнут. В блендере взбейте творог со сметаной. Обжарьте хлеб, намажьте маслом и выложите творожную массу. Сверху выложите жареные черешни и украсьте мятой.