Блюдо, достойное королевского стола: приготовьте роскошную жареную черешню
11 июня 2024, 18:58Читати новину українською
О том, что черешню можно жарить, знают далеко не все. И зря, ведь такое блюдо способно поразить каждого.
Жареные черешни – идеальный ингредиент для сладких бутербродов, информирует Вкусно 24. Они понравятся не только детям, но и взрослым.
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Жареные черешни
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 200 граммов черешни без косточек;
– сахар, масло по вкусу;
– 100 граммов кисломолочного или сливочного сыра;
– 2 столовые ложки сметаны или сливок;
– 4 ломтика белого хлеба;
– мята по вкусу.
Приготовление:
- Растопите масло на сковороде. Добавьте черешню и немного ее обжарьте.
- Далее добавьте сахар и жарьте еще, пока ягоды хорошенько не размякнут.
- В блендере взбейте творог со сметаной.
- Обжарьте хлеб, намажьте маслом и выложите творожную массу. Сверху выложите жареные черешни и украсьте мятой.