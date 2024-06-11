Блюдо, достойное королевского стола: приготовьте роскошную жареную черешню

11 июня 2024, 18:58
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О том, что черешню можно жарить, знают далеко не все. И зря, ведь такое блюдо способно поразить каждого.

Жареные черешни – идеальный ингредиент для сладких бутербродов, информирует Вкусно 24. Они понравятся не только детям, но и взрослым.

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Жареные черешни

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов черешни без косточек;
– сахар, масло по вкусу;
– 100 граммов кисломолочного или сливочного сыра;
– 2 столовые ложки сметаны или сливок;
– 4 ломтика белого хлеба;
– мята по вкусу.

Приготовление:

  1. Растопите масло на сковороде. Добавьте черешню и немного ее обжарьте.
  2. Далее добавьте сахар и жарьте еще, пока ягоды хорошенько не размякнут.
  3. В блендере взбейте творог со сметаной.
  4. Обжарьте хлеб, намажьте маслом и выложите творожную массу. Сверху выложите жареные черешни и украсьте мятой.
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Автор: Ольга Котів