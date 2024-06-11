Смажені черешні – ідеальний інгредієнт для солодких канапок, інформує Смачно 24. Вони сподобаються не лише дітям, а й дорослим.
Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус
Смажені черешні
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розтопіть масло на сковорідці. Додайте черешню та трохи її обсмажте.
- Далі додайте цукор і смажте ще, поки ягоди гарненько не розм'якнуть.
- У блендері збийте кисломолочний сир зі сметаною.
- Обсмажте хліб, намажте маслом та викладіть сирну масу. Зверху викладіть смажені черешні та прикрасьте м'ятою.