Смажені черешні – ідеальний інгредієнт для солодких канапок, інформує Смачно 24. Вони сподобаються не лише дітям, а й дорослим.

Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус

Смажені черешні

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Розтопіть масло на сковорідці. Додайте черешню та трохи її обсмажте.
  2. Далі додайте цукор і смажте ще, поки ягоди гарненько не розм'якнуть.
  3. У блендері збийте кисломолочний сир зі сметаною.
  4. Обсмажте хліб, намажте маслом та викладіть сирну масу. Зверху викладіть смажені черешні та прикрасьте м'ятою.