Этот десерт готовится элементарно. Обязательно попробуйте!

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Клубничный мусс

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Клубнику помойте и удалите плодоножки. Засыпьте сахаром и взбейте блендером.
  2. Вылейте клубничное пюре в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне.
  3. Всыпьте тоненькой струйкой манную крупу, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Готовьте на малом огне, помешивая, около 3 минут.
  4. Снимите кастрюлю с огня и охладите массу. Взбейте клубничный мусс блендером, перелейте в креманки и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.