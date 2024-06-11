Этот десерт готовится элементарно. Обязательно попробуйте!
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Клубничный мусс
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Клубнику помойте и удалите плодоножки. Засыпьте сахаром и взбейте блендером.
- Вылейте клубничное пюре в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне.
- Всыпьте тоненькой струйкой манную крупу, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Готовьте на малом огне, помешивая, около 3 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и охладите массу. Взбейте клубничный мусс блендером, перелейте в креманки и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.