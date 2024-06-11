Этот десерт готовится элементарно. Обязательно попробуйте!

Будет вкусно Даже консервировать не надо: готовим замороженное варенье из ревеня

Клубничный мусс

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов клубники;

– 100 граммов сахара;

– 70 граммов манки.

Приготовление:

Клубнику помойте и удалите плодоножки. Засыпьте сахаром и взбейте блендером. Вылейте клубничное пюре в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте тоненькой струйкой манную крупу, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Готовьте на малом огне, помешивая, около 3 минут. Снимите кастрюлю с огня и охладите массу. Взбейте клубничный мусс блендером, перелейте в креманки и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом.