Идеальное для семейного чаепития: рецепт сказочного черничного варенья на сковороде за 20 минут
3 июля 2024, 18:58Читати новину українською
Источник:Shuba
Чтобы приготовить варенье по-настоящему быстро, воспользуйтесь сковородой. Этот рецепт удивит вас вкусом и быстротой приготовления.
Ингредиенты – самые простые. Вам будут надо лишь свежие ягоды, сахар и вода.
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Варенье из черники на сковороде
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 7 стаканов черники;
– 3,5 стакана сахара;
– 0,5 стакана воды.
Приготовление:
- Переберите чернику и промойте под проточной водой. Просушите, после чего выложите на сковороду и поставьте на средний огонь.
- Постепенно всыпьте сахар, помешивая. Чтобы черника не пригорала, можно влить воду.
- Доведите до кипения, варите еще 5 минут, после чего выключите плиту.
- Разлейте варенье по стерилизованным банкам и закрутите стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте до полного остывания. Храните в темном, прохладном месте.