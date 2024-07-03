Идеальное для семейного чаепития: рецепт сказочного черничного варенья на сковороде за 20 минут

3 июля 2024, 18:58
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Источник:

Shuba

Чтобы приготовить варенье по-настоящему быстро, воспользуйтесь сковородой. Этот рецепт удивит вас вкусом и быстротой приготовления.

Ингредиенты – самые простые. Вам будут надо лишь свежие ягоды, сахар и вода.

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Варенье из черники на сковороде

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 7 стаканов черники;
– 3,5 стакана сахара;
– 0,5 стакана воды.

Приготовление:

  1. Переберите чернику и промойте под проточной водой. Просушите, после чего выложите на сковороду и поставьте на средний огонь.
  2. Постепенно всыпьте сахар, помешивая. Чтобы черника не пригорала, можно влить воду.
  3. Доведите до кипения, варите еще 5 минут, после чего выключите плиту.
  4. Разлейте варенье по стерилизованным банкам и закрутите стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте до полного остывания. Храните в темном, прохладном месте.
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Автор: Ольга Котів