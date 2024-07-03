Інгредієнти – найпростіші. Вам будуть треба лише свіжі ягоди, цукор і вода.
Варто спробувати Рецепт зі столітньою історією: готуємо київське сухе варення з полуниці
Варення з чорниць на пательні
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Переберіть чорницю та промийте під проточною водою. Просушіть, після чого викладіть на пательню та поставте на середній вогонь.
- Поступово всипте цукор, помішуючи. Щоб чорниця не пригоряла, можна влити воду.
- Доведіть до кипіння, варіть ще 5 хвилин, після чого вимкніть плиту.
- Розлийте варення по стерилізованих банках та закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть догори дном, закутайте в рушник і залиште до повного остигання. Зберігайте в темному, прохолодному місці.