Інгредієнти – найпростіші. Вам будуть треба лише свіжі ягоди, цукор і вода.

Варто спробувати Рецепт зі столітньою історією: готуємо київське сухе варення з полуниці

Варення з чорниць на пательні

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 7 склянок чорниці;

– 3,5 склянки цукру;

– 0,5 склянки води.

Приготування:

Переберіть чорницю та промийте під проточною водою. Просушіть, після чого викладіть на пательню та поставте на середній вогонь. Поступово всипте цукор, помішуючи. Щоб чорниця не пригоряла, можна влити воду. Доведіть до кипіння, варіть ще 5 хвилин, після чого вимкніть плиту. Розлийте варення по стерилізованих банках та закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть догори дном, закутайте в рушник і залиште до повного остигання. Зберігайте в темному, прохолодному місці.

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