Ингредиенты – самые простые. Вам будут надо лишь свежие ягоды, сахар и вода.

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Варенье из черники на сковороде

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 7 стаканов черники;

– 3,5 стакана сахара;

– 0,5 стакана воды.

Приготовление:

Переберите чернику и промойте под проточной водой. Просушите, после чего выложите на сковороду и поставьте на средний огонь. Постепенно всыпьте сахар, помешивая. Чтобы черника не пригорала, можно влить воду. Доведите до кипения, варите еще 5 минут, после чего выключите плиту. Разлейте варенье по стерилизованным банкам и закрутите стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте до полного остывания. Храните в темном, прохладном месте.

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