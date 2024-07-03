Ингредиенты – самые простые. Вам будут надо лишь свежие ягоды, сахар и вода.

Стоит попробовать Рецепт со столетней историей: готовим киевское сухое варенье из клубники

Варенье из черники на сковороде

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Переберите чернику и промойте под проточной водой. Просушите, после чего выложите на сковороду и поставьте на средний огонь.
  2. Постепенно всыпьте сахар, помешивая. Чтобы черника не пригорала, можно влить воду.
  3. Доведите до кипения, варите еще 5 минут, после чего выключите плиту.
  4. Разлейте варенье по стерилизованным банкам и закрутите стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте до полного остывания. Храните в темном, прохладном месте.