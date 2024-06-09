Маринованные стрелки чеснока – это вкусный деликатес с пикантным вкусом и пряным ароматом. Отметим, что побеги содержат намного больше витаминов, чем сам чеснок.

Стоит попробовать Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок

Маринованные стрелки чеснока

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм чесночных стрелок;

– 900 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 75 миллилитров уксуса;

– 15 горошин черного перца;

– 2 лавровых листа;

– 50 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Молодые чесночные стрелки переберите и отрежьте твердые части. Оставьте стрелки длиной от 10 до 15 сантиметров. Подготовьте кипяток и на 3 минуты высыпьте в него чесночные стрелки. Вытащите и положите в кастрюлю с холодной водой. После остывания выложите стрелки в стеклянную банку. Для маринада в кастрюлю с водой добавьте сахар, соль, лавровый лист, перец горошком и масло. Поставьте на огонь, доведите до кипения и кипятите 2 минуты. После этого долейте уксус и горячим маринадом залейте чесночные стрелки. Закройте крышкой и охладите. Храните в холодильнике. Такие стрелки можно есть уже через 5 – 7 дней. За это время они полностью промаринуются и раскроют свой вкус.

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