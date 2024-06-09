Мариновані стрілки часнику – це смачний делікатес з пікантним смаком і пряним ароматом. Зазначимо, що пагони містять набагато більше вітамінів, ніж сам часник.

Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок

Мариновані стрілки часнику

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Молоді часникові стрілки переберіть та відріжте тверді частини. Залиште стрілки довжиною від 10 до 15 сантиметрів.
  2. Підготуйте окріп і на 3 хвилини висипте у нього часникові стрілки. Витягніть і покладіть у каструлю з холодною водою. Після охолодження викладіть стрілки в скляну банку.
  3. Для маринаду в каструлю з водою додайте цукор, сіль, лавровий листок, перець горошком та олію. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і кип'ятіть 2 хвилини. Після цього долийте оцет і гарячим маринадом залийте часникові стрілки. Закрийте кришкою та охолодіть.
  4. Зберігайте в холодильнику. Такі стрілки можна їсти вже через 5 – 7 днів. За цей час вони повністю промаринуються і розкриють свій смак.