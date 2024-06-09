Мариновані стрілки часнику – це смачний делікатес з пікантним смаком і пряним ароматом. Зазначимо, що пагони містять набагато більше вітамінів, ніж сам часник.

Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок

Мариновані стрілки часнику

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм часникових стрілок;

– 900 мілілітрів води;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 75 мілілітрів оцту;

– 15 горошин чорного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 50 мілілітрів олії.

Приготування:

Молоді часникові стрілки переберіть та відріжте тверді частини. Залиште стрілки довжиною від 10 до 15 сантиметрів. Підготуйте окріп і на 3 хвилини висипте у нього часникові стрілки. Витягніть і покладіть у каструлю з холодною водою. Після охолодження викладіть стрілки в скляну банку. Для маринаду в каструлю з водою додайте цукор, сіль, лавровий листок, перець горошком та олію. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і кип'ятіть 2 хвилини. Після цього долийте оцет і гарячим маринадом залийте часникові стрілки. Закрийте кришкою та охолодіть. Зберігайте в холодильнику. Такі стрілки можна їсти вже через 5 – 7 днів. За цей час вони повністю промаринуються і розкриють свій смак.

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