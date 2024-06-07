Ее можно сохранить надолго. Просто заморозьте пасту, чтобы наслаждаться ею в уютные зимние вечера.

Будет вкусно Настоящий летний деликатес: приготовьте нежнейшие чесночные стрелки с грибами

Паста из чесночных стрелок

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Хорошо помойте молодые чесночные стрелки. Отрежьте огрубевшие части.
  2. Выложите стрелки на полотенце и обсушите. Нарежьте небольшими кусочками и положите в чашу блендера.
  3. Добавьте масло, посолите и измельчите в течение 2 – 5 минут.
  4. Переложите чесночную пасту в небольшие баночки с герметичными крышками и храните в холодильнике. Также ее можно положить в формочки для льда и заморозить.