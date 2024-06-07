Ее можно сохранить надолго. Просто заморозьте пасту, чтобы наслаждаться ею в уютные зимние вечера.

Будет вкусно Настоящий летний деликатес: приготовьте нежнейшие чесночные стрелки с грибами

Паста из чесночных стрелок

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов стрелок чеснока;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Хорошо помойте молодые чесночные стрелки. Отрежьте огрубевшие части. Выложите стрелки на полотенце и обсушите. Нарежьте небольшими кусочками и положите в чашу блендера. Добавьте масло, посолите и измельчите в течение 2 – 5 минут. Переложите чесночную пасту в небольшие баночки с герметичными крышками и храните в холодильнике. Также ее можно положить в формочки для льда и заморозить.

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