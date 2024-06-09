Лучшая идея консервации: простой рецепт маринованных стрелок чеснока
9 июня 2024, 13:38Читати новину українською
Источник:BBC
Стрелки чеснока можно не только жарить. Попробуйте их законсервировать.
Маринованные стрелки чеснока – это вкусный деликатес с пикантным вкусом и пряным ароматом. Отметим, что побеги содержат намного больше витаминов, чем сам чеснок.
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Маринованные стрелки чеснока
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм чесночных стрелок;
– 900 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 75 миллилитров уксуса;
– 15 горошин черного перца;
– 2 лавровых листа;
– 50 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Молодые чесночные стрелки переберите и отрежьте твердые части. Оставьте стрелки длиной от 10 до 15 сантиметров.
- Подготовьте кипяток и на 3 минуты высыпьте в него чесночные стрелки. Вытащите и положите в кастрюлю с холодной водой. После остывания выложите стрелки в стеклянную банку.
- Для маринада в кастрюлю с водой добавьте сахар, соль, лавровый лист, перец горошком и масло. Поставьте на огонь, доведите до кипения и кипятите 2 минуты. После этого долейте уксус и горячим маринадом залейте чесночные стрелки. Закройте крышкой и охладите.
- Храните в холодильнике. Такие стрелки можно есть уже через 5 – 7 дней. За это время они полностью промаринуются и раскроют свой вкус.